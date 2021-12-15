Про інші курйозні події, які відбулись в Україні станом на 15 грудня – дізнайтесь далі.

До теми Богдан заявив, що "слугам" нібито щомісяця дають "зарплату" у конвертах

Тищенко хоче масштабного корпоративу

В одному з телеграм-каналів опублікували відео, де нардеп Микола Тищенко нібито у переписці з однопартійцями запросив їх на новорічний корпоратив до елітного ресторану. У травні 2020 року він уже отримав догану за вечірку до дня народження дружини під час пандемії коронавірусу.

У Харкові хочуть встановити пам'ятник Кернесу

Мером Харкова після Геннадія Кернеса став Ігор Терехов, який продовжує політику попередника. Однак харків'яни не забувають скандального політика – увічнюють його в татуюваннях та планують спорудити динамічний пам'ятник на місці його поховання.

Гогілашвілі осоромився

У заступника глави МВС Олександра Гогілашвілі виявили подвійне громадянство – окрім українського, ще й російський паспорт. Згодом у мережі оприлюднили відео, з якого зрозуміло, що перед початком Революції Гідності його громадська організація об'єдналася з прокремлівським "Оплотом".

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