Вести.UA: Арахамия снова споткнулся об олигарха

В СМИ заявили, что глава Франции "Слуга народа" Давид Арахамия связан с олигархом Дмитрием Фирташем. Мол, Арахамия в начале 2021 года дважды летал в Вену на его самолете.

О других событиях, которые произошли в Украине по состоянию на 13 октября – узнайте в программе.

К теме Арахамия дважды летал в Вену бортом из структуры Фирташа, – СМИ

Украинская версия "Игра в кальмара"

В мире бешеную популярность получил корейский сериал "Игра в кальмара". Министр культуры Александр Ткаченко заявил, что продолжение ленты можно снять в Украине. Он назвал по крайней мере 5 причин, почему это возможно.

Ляшко хочет в Раду

Умер нардеп Антон Поляков, который пришел в Раду избирателем из округа 206 Черниговской области. Теперь на свободное место в парламенте претендует лидер "Радикальной партии Украины" Олег Ляшко. Это стало известно из анонимных источников в его окружении.

К теме Какое будет решение фракции, такое – и Рады, – Стефанчук об отстранении Третьяковой

Школьники затравили пророссийскую учительницу

В одной из киевских школ ученики потроллили учительницу с пророссийскими взглядами. Они спели песню "Батько наш Бандера", которая просто разорвала сеть. В то же время "слуга народа" Максим Бужанский такую инициативу воспринял неоднозначно.

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