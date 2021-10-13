Про інші події, які сталися в Україні станом на 13 жовтня – дізнайтесь у програмі.

До теми Арахамія двічі літав до Відня бортом із структури Фірташа, – ЗМІ

Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 13 жовтня: дивіться відео