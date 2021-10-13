Про інші події, які сталися в Україні станом на 13 жовтня – дізнайтесь у програмі.

До теми Арахамія двічі літав до Відня бортом із структури Фірташа, – ЗМІ

Українська версія "Гра в кальмара"

У світі шалену популярність отримав корейський серіал "Гра в кальмара". Міністр культури Олександр Ткаченко заявив, що продовження стрічки можна зняти в Україні. Він назвав принаймні 5 причин, чому це можливо.

Ляшко хоче в Раду

Помер нардеп Антон Поляков, який прийшов у Раду виборцем з округу 206 Чернігівської області. Тепер на вільне місце у парламенті претендує лідер "Радикальної партії України" Олег Ляшко. Це стало відомо з анонімних джерел в його оточенні.

До теми Яке буде рішення фракції, таке – й Ради, – Стефанчук про відсторонення Третьякової

Школярі зацькували проросійську вчительку

В одній з київських шкіл учні потролили вчительку із проросійськими поглядами. Вони заспівали пісню "Батько наш Бандера", яка просто розірвала мережу. Водночас "слуга народу" Максим Бужанський таку ініціативу сприйняв неоднозначно.

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