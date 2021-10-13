Про інші події, які сталися в Україні станом на 13 жовтня – дізнайтесь у програмі.
До теми Арахамія двічі літав до Відня бортом із структури Фірташа, – ЗМІ
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У ЗМІ заявили, що голова франції "Слуга народу" Давид Арахамія пов'язаний з олігархом Дмитром Фірташем. Мовляв, Арахамія на початку 2021 року двічі літав до Відня на його літаку.
Джерело:"Вєсті.UA" на 24 каналі
Про інші події, які сталися в Україні станом на 13 жовтня – дізнайтесь у програмі.
До теми Арахамія двічі літав до Відня бортом із структури Фірташа, – ЗМІ
Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 13 жовтня: дивіться відео