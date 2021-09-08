Какие еще интересные события произошли в Украине по состоянию на 8 сентября – в программе.
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Заявления "Слуги народа" об отставке Кабмина
Депутат от "Слуги народа" Олег Дунда сообщил, что в октябре Верховная Рада планирует отставку всего Кабинета Министров. В отставку якобы должен пойти даже премьер Денис Шмыгаль. Однако глава фракции Давид Арахамия опроверг такие заявления. Мол, изменения будут, но будут касаться нескольких министров.
Призывы Рабиновича к дружбе с США
Нардеп от пророссийской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" снова отличился высказываниями. Он заявил, что Украина должна быть нейтральной и дружить с Соединенным Штатами Америки.
Полный выпуск программы "Вести.UA" за 8 сентября: смотрите видео