Які ще цікаві події сталися в Україні станом на 8 вересня – у програмі.

До теми Скандальний Кива склав іспит на адвоката

Заяви "Слуги народу" про відставку Кабміну

Депутат від "Слуги народу" Олег Дунда повідомив, що у жовтні Верховна Рада планує відставку всього Кабінету Міністрів. У відставку нібито має піти навіть прем'єр Денис Шмигаль. Натомість глава фракції Давид Арахамія спростував такі заяви. Мовляв, зміни будуть, але стосуватимуться кількох міністрів.

Заклики Рабіновича до дружби з США

Нардеп від проросійської партії "Опозиційна платформа – За життя" знову відзначився висловлюваннями. Він заявив, що Україна повинна бути нейтральною і дружити зі Сполученим Штатами Америки.

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Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 8 вересня: дивіться відео