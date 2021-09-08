Які ще цікаві події сталися в Україні станом на 8 вересня – у програмі.
До теми Скандальний Кива склав іспит на адвоката
Заяви "Слуги народу" про відставку Кабміну
Депутат від "Слуги народу" Олег Дунда повідомив, що у жовтні Верховна Рада планує відставку всього Кабінету Міністрів. У відставку нібито має піти навіть прем'єр Денис Шмигаль. Натомість глава фракції Давид Арахамія спростував такі заяви. Мовляв, зміни будуть, але стосуватимуться кількох міністрів.
Заклики Рабіновича до дружби з США
Нардеп від проросійської партії "Опозиційна платформа – За життя" знову відзначився висловлюваннями. Він заявив, що Україна повинна бути нейтральною і дружити зі Сполученим Штатами Америки.
Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 8 вересня: дивіться відео