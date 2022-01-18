Вести.UA: Гетманцев дал прогноз относительно транша МВФ

В Верховной Раде появился еще один неожиданный прогноз на 2022 год. Данило Гетманцев заявил, что Украина может пройти второе полугодие без заключения новой программы с МВФ.

О других курьезных событиях, которые произошли в Украине по состоянию на 18 января – узнавайте в программе.

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Арестович уволился

Алексей Арестович по собственному желанию и по "личным причинам" уволился с должности внештатного советника главы Офиса Президента, а также – спикера делегации Украины в ТКГ по Донбассу. В то же время безработным Арестович не останется.

Тищенко "придумал" праздник

Николай Тищенко решил не сидеть без дела и сделать из традиционного купания на Крещение политическую акцию в свою поддержку. Нардеп от "Слуги народа" проведет праздничные купания в Ужгороде "по своей инициативе".

Заявление Комаровского и Гордона

Украинский врач и блогер Евгений Комаровский снова дал интервью журналисту Дмитрию Гордону. В конце концов, всем начали доказывать, почему они "лохи".

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Полный выпуск программы "Вести.UA" за 18 января: смотрите видео