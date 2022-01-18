Про інші курйозні події, які відбулись в Україні станом на 18 січня – дізнавайтесь у програмі.

Зверніть увагу "Слуга" Тищенко знову зганьбився: переплутав Різдво з Великоднем

Арестович звільнився

Олексій Арестович за власним бажанням та через "особисті причини" звільнився з посади позаштатного радника голови Офісу Президента, а також – спікера делегації України в ТКГ щодо Донбасу. Водночас безробітним Арестович не залишиться.

Тищенко "вигадав" свято

Микола Тищенко вирішив не сидіти без діла і зробити з традиційного купання на Водохреща політичну акцію на свою підтримку. Нардеп від "Слуги народу" проведе святкові купання в Ужгороді "за власної ініціативи".

Заява Комаровського та Гордона

Український лікар і блогер Євген Комаровський знову дав інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону. Зрештою, почали всім доводити, чому вони "лохи".

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