Илья Кива в очередной раз решил изменить свою политическую ориентацию и вернулся к социализму. Нардеп от ОПЗЖ поздравил с днем рождения комсомола.

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Интересно Вести.UA: Путин решил спасти своего кума Медведчука

Шуфрич сделал неожиданное признание

Нардеп он ОПЗЖ Нестор Шуфрич оговорился, что вакцинировался от коронавируса препаратом CoronaVac, хотя до этого уверял, что согласится лишь на "V Спутник". Его жена также якобы сначала получила прививку российской вакциной, а затем – американским препаратом Johnson & Johnson.

Медведчук "наследил" на Закарпатье

На Закарпатье разоблачили масштабное загрязнение и порчу земель, поэтому они оказались на грани экологической катастрофы. Все из-за "трубы Виктора Медведчука", которая нанесла экологии региона ущерб более чем на 34 миллиона гривен.

Черная полоса в жизни Дубинского

Александр Дубинский после исключения из "Слуги народа" "залег на дно". Однако исчез не только он, но и его автомобили. Теперь в жизни Дубинского снова наступит "черная полоса", ведь Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции выяснит, куда делся из реестров автопарк.

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