Про інші курйозні події, які відбулись в Україні станом на 29 жовтня – читайте далі.

Цікаво Вєсті.UA: Путін вирішив врятувати свого кума Медведчука

Шуфрич зробив несподіване зізнання

Нардеп він ОПЗЖ Нестор Шуфрич обмовився, що вакцинувався від коронавірусу препаратом CoronaVac, хоча до цього запевняв, що погодиться лише на "Супутник V". Його дружина також начебто спершу отримала щеплення російською вакциною, а потім – американським препаратом Johnson & Johnson.

Медведчук "наслідив" на Закарпатті

На Закарпатті викрили масштабне забруднення та псування земель, тому вони опинилися на межі екологічної катастрофи. Усе через "трубу Віктора Медведчука", яка завдала екології регіону збитків на понад 34 мільйони гривень.

Чорна смуга в житті Дубінського

Олександр Дубінський після виключення зі "Слуги народу" "заліг на дно". Однак зник не тільки він, але і його автомобілі. Тепер у житті Дубінського знову настане "чорна смуга", адже Нацагентство з питань запобігання корупції з'ясує, куди подівся з реєстрів автопарк.

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