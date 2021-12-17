Вести.UA: Илья Кива снова попал в скандал

Илья Кива ставит себя на одну ступеньку с Эммануэлем Макроном и Джо Байденом. Так он пытался объяснить, почему поздравлял Владимира Путина с днем рождения.

Другие курьезные события, которые произошли в Украине по состоянию на 17 декабря – узнайте дальше.

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ОПЗЖ готовы сложить мандаты

Юрий Бойко заявил, что члены "Оппозиционной платформы – За жизнь" готовы сдать свои мандаты, чтобы распустить парламент. По его словам, нынешний парламент "исчерпал себя" и "нет будущего", поэтому его нужно распустить и заново переизбрать.

Книги для Тищенко

Народному депутату от "Слуги народа" Николаю Тищенко не нужны рекомендации, какие книги ему читать. Кроме того, он заявил, что сейчас нет времени на чтение, потому что нужно работать.

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