Вести.UA: Янукович "проснулся" перед Днем Независимости

Беглый президент Виктор Янукович написал обращение к украинцам. В нем он назвал Революцию Достоинства якобы частью проекта "Украина как антиРоссия". Ранее схожее мнение высказывал и Владимир Путин.

Какие еще курьезные события произошли в Украине во вторник, 17 августа – узнавайте в программе.

К теме Янукович назвал главную ошибку Украины: люди в сети не сдерживают эмоций

В США сгорел завод Коломойского

В штате Огайо, что в США, расследуют умышленный поджог металлургического завода. Он принадлежит украинскому олигарху Игорю Коломойскому. Этот завод не работал с 2016 года. Пожар произошел еще на прошлой неделе.

Советские декорации в Киеве

В Киеве, прямо на Аллее Героев Небесной Сотни, установили декорации, напоминающие советское прошлое. Впоследствии радикальные активисты уничтожили их. Представителей Нацкорпуса задержала полиция. Мэр Киева Виталий Кличко сразу прибыл на место событий.

Больше выпусков программы "Вести.UA" можно посмотреть по ссылке

Выпуск программы "Вести.UA​" за 17 августа 2021 года: смотрите видео