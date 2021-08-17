Які ще курйозні події стались в Україні у вівторок, 17 серпня – дізнавайтесь у програмі.

До теми Янукович назвав головну "помилку" України: люди у мережі не стримують емоцій

У США згорів завод Коломойського

У штаті Огайо, що у США, розслідують умисний підпал металургійного заводу. Він належить українському олігарху Ігорю Коломойському. Цей завод не працював із 2016 року. Пожежа відбулась ще минулого тижня.

Радянські декорації у Києві

У Києві, просто на Алеї Героїв Небесної Сотні, встановили декорації, що нагадують радянське минуле. Згодом радикальні активісти знищили їх. Представників Нацкорпусу затримала поліція. Мер Києва Віталій Кличко відразу прибув на місце подій.

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Випуск програми "Вєсті.UA" за 17 серпня 2021 року: дивіться відео