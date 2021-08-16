Пожежа була ще минулого тижня. Браян Бонерт з офісу начальника пожежної служби вважає, що підпалили комбінат навмисно.
До речі Заборона в’їзду – не кінець історії, – дипломат США про долю Коломойського
Журналіст Сергій Лещенко зазначив, що пожежа спалахнула всього через 2 дні після того, як прокуратура Огайо прийняла рішення про масштабні екологічні дії проти фабрики. Там виявили гори токсичних відходів, що стікали в річку.
Джерела, знайомі з розслідуванням, розповіли, що в будівлі була відключена електрика. Крім того, блискавки в ту ніч теж не було.
Що цьому передувало
- У квітні 2021 року американське видання Pittsburgh Post-Gazette оприлюднило детальне розслідування щодо Коломойського. У ньому мовилось, що олігарх таємно придбав десяток інших сталеливарних заводів у невеликих містах від Огайо до Техасу.
- 5 березня 2021 року США наклали санкції на Коломойського. Його позбавили права на в'їзд в Америку за дії, які підірвали "віру українського суспільства в демократичні інститути" в Україні.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен звинуватив Коломойського в спробах підірвати демократію в Україні.
- У Держдепі зазначили, що підставою для санкцій стала діяльність Коломойського на посаді голови Дніпропетровської області у 2014 – 2015 роках.
- Стверджують, що олігарх причетний до значної корупції.