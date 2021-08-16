Пожежа була ще минулого тижня. Браян Бонерт з офісу начальника пожежної служби вважає, що підпалили комбінат навмисно.

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Журналіст Сергій Лещенко зазначив, що пожежа спалахнула всього через 2 дні після того, як прокуратура Огайо прийняла рішення про масштабні екологічні дії проти фабрики. Там виявили гори токсичних відходів, що стікали в річку.

Джерела, знайомі з розслідуванням, розповіли, що в будівлі була відключена електрика. Крім того, блискавки в ту ніч теж не було.

Що цьому передувало