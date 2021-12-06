Вести.UA: Кива приравнял себя к Путину

Скандальный нардеп Илья Кива поблагодарил за то, что его и Путина фамилии написали рядом на стене одного из зданий. В граффити говорилось об известной в Украине песне о президенте России, частью которой Кива и стал.

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Обратите внимание Затравлю всех, – Кива выругался после расследования о "куче золота" у него дома

Янукович борется против себя

Беглый президент Виктор Янукович решил обжаловать свое отстранение от должности президента Украины. Однако он, как ни странно, подал свой иск в Верховную Раду не в тот суд.

Тищенко в Укрзализныце

Народный депутат Николай Тищенко провел ревизию в вагонах Укрзализныци. В то же время в Киеве компания запустила первый вагон для вечеринок, что, вероятно, стало причиной для такого решения Тищенко.

Мэр Полтавы оскандалился

Мэр Полтавы Александр Мамай отметился пророссийскими взглядами и заявил, мол, на территории Украины воюют США против России. В то же время он сказал, что очень обидно, что "брат идет на брата".

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