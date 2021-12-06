Про інші курйозні події, які відбулись в Україні станом на 6 грудня – читайте далі.
Зверніть увагу Затравлю всіх, – Кива вилаявся після розслідування про "купи золота" у нього вдома
Янукович бореться проти себе
Президент-втікач Віктор Янукович вирішив оскаржити своє усунення з посади президента України. Проте він, як не дивно, подав свій позов до Верховної Ради не в той суд.
Тищенко в Укрзалізниці
Мер Полтави оскандалився
Мер Полтави Олександр Мамай відзначився проросійськими поглядами і заявив, мовляв, на території України воюють США проти Росії. Водночас він сказав, що дуже прикро, що "брат іде на брата".
Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 6 грудня: дивіться відео