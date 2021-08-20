О других курьезных событиях, которые произошли в Украине по состоянию на пятницу, 20 августа – узнайте в программе.

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Симоненко на канале "Наш"

Лицензию телеканала "Наш" могут аннулировать. Это связано с эфиром при участии экс-нардепа Петра Симоненко. Он наговорил много такого, что можно считать "разжиганием религиозной вражды и ненависти".

В Херсоне упал флагшток

Ко Дню Независимости в Херсоне установили флагшток. Он должен был стать одним из самых высоких в Украине. К сожалению, этого не произошло – он упал на припаркованный поблизости Lexus. Автомобиль разбило. Известно, что он может принадлежать чиновнику облгосадминистрации.

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Выпуск программы "Вести.UA" за 20 августа: смотрите видео