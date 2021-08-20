Про інші курйозні події, які відбулись в Україні станом на п'ятницю, 20 серпня – дізнайтесь у програмі.

До теми Українські військові на репетиції параду заспівали "Путін ху*ло": ефектне відео

Симоненко на каналі "Наш"

Ліцензію телеканалу "Наш" можуть анулювати. Це пов'язано з ефіром за участі екснардепа Петра Симоненка. Він наговорив багато такого, що можна вважати "розпалюванням релігійної ворожнечі і ненависті".

У Херсоні впав флагшток

До Дня Незалежності у Херсоні встановили флагшток. Він мав стати одним з найвищих в Україні. На жаль, цього не сталось – він впав на припаркований поблизу Lexus. Автомобіль розтрощило. Відомо, що він може належати чиновнику облдержадміністрації.

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Випуск програми "Вєсті.UA" за 20 серпня: дивіться відео