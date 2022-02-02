Вести.UA: Кремль рассказал, кого больше всего боится в украинской армии

В России не на шутку испугались представителей ЛГБТ-сообщества, которые служат в украинской армии. Однако на самом деле Владимир Путин мог просто разволноваться за свою вторую половинку.

О других курьезных событиях, которые произошли в Украине по состоянию на 2 февраля – узнавайте в программе.

К теме ЛГБТ-активистки под генконсульством России просили Богородицу прогнать Путина

Санта для полицейских

Журналисты обнародовали новые детали об аварии со "слугой народа" Александром Трухиным. На видео зафиксировали, что он предлагал полицейским взятку и пытался избежать ответственности. В частности, нардеп очень хотел пойти в лес.

Канальные утехи Шуфрича

Нардеп от ОПЗЖ Нестор Шуфрич решил снова приобрести телеканал. Теперь политик надеется, что СМИ не закроют.

Розыгрыш от Шевченко

Одиозный Евгений Шевченко придумал розыгрыш для своих подписчиков в одной из соцсетей. Он предложил угадать, чье выражение изображено на его одежде. Впрочем, спонсором такого конкурса могли стать белорусские налогоплательщики.

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Полный выпуск программы "Вести.UA" за 2 февраля: смотрите видео