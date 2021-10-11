Вести.UA: Левая рука Путина написала статью об Украине

Дмитрий Медведев, занимающий должность заместителя председателя Совета безопасности России, написал статью, где упомянул об Украине. Он считает, что России надо ждать следующую власть в Украине, с которой можно будет договориться.

О других событиях, которые произошли в Украине по состоянию на 11 октября – узнайте в программе.

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Петиция Кондратюка

Телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк зарегистрировал электронную петицию к Владимиру Зеленскому. Он требует запретить выступления российских артистов в Украине. За 20 дней петиция получила необходимое количество голосов. Президент должен рассмотреть ее.

Деньги в потолке

Глава Госархстройинспекции времен Виктора Януковича Александр Рыбак заявил, что у него украли 2 миллиона долларов. Эти деньги он с женой спрятал в потолок во время Революции Достоинства.

Блогер Аваков

Прошло 3 месяца с тех пор, как министр внутренних дел Арсен Аваков ушел с должности. Теперь он отдыхает и ведет свою страницу в инстаграме. Там он рассказывает, что занимается виноделием, однако согласно декларации винодельни у экс-министра нет.

Поздравление для Путина

Нардеп "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива поздравил российского президента Владимира Путина с днем рождения. Он заявил, что сделал то, чего из-за страха не могут сделать другие.

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Полный выпуск программы "Вести.UA" за 11 октября: смотрите видео