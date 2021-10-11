Про інші події, які сталися в Україні станом на 11 жовтня – дізнайтеся в програмі.

Цікаво Вєсті.UA. Жир: Якою саме пташкою є Ані Лорак

Петиція Кондратюка

Телеведучий та продюсер Ігор Кондратюк зареєстрував електронну петицію до Володимира Зеленського. Він вимагає заборонити виступи російських артистів в Україні. За 20 днів петиція отримала необхідну кількість голосів. Президент повинен розглянути її.

Гроші в стелі

Голова Держархбудінспекції часів Віктора Януковича Олександр Рибак заявив, що у нього вкрали 2 мільйони доларів. Ці гроші він з дружиною заховав у стелю під час Революції Гідності.

Блогер Аваков

Минуло 3 місяці, відколи міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пішов з посади. Тепер він відпочиває та веде свою сторінку в інстаграмі. Там він розповідає, що займається виноробством, однак згідно із декларацією виноробні в ексміністра немає.

Вітання для Путіна

Нардеп "Опозиційної платформи – за життя" Ілля Кива привітав російського президента Володимира Путіна з днем народження. Він заявив, що зробив те, чого через страх не можуть зробити інші.