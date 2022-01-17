Вести.UA: Лукашенко увидел угрозу на границе с Украиной

Александр Лукашенко отметился очередным абсурдным заявлением. Самопровозглашенный президент обвинил Украину в наращивании войск у границы Беларуси.

О других курьезных событиях, которые произошли в Украине по состоянию на 17 января – узнавайте в программе.

К теме Часть информационной войны, – СБУ о циничном заявлении Лукашенко относительно войск Украины на границе

Долгожданное возвращение

Петр Порошенко вернулся в Украину. По словам пятого президента, его пытались не пустить на территорию государства и забрали паспорт. В конце концов, неопознанный пассажир таки пробился к счастливым сторонникам.

Россия применила любимый "прием"

Владимир Зеленский предложил Джо Байдену организовать трехсторонние переговоры с участием Владимира Путина. Однако в России не видят в этом смысла и не понимают, что именно на таких переговорах можно обсуждать.

"Беркут" для Киви

Илья Кива пригласил сотрудников бывшего спецподразделения "Беркут" вступать в организацию "Патриоты – за жизнь". По словам нардепа от ОПЗЖ, это необходимо, чтобы бороться с "произволом и фашизмом" в Украине.

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