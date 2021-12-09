О других курьезных событиях, которые произошли в Украине по состоянию на 9 декабря – читайте далее.

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Подростки-депутаты

Некоторые нардепы зарегистрировали законопроект о "расширении права участия в политической жизни". Они предлагают разрешить участие в политике украинцам с 16 лет. Однако разрешение на это должны дать родители.

Грамота за драку с полицией

Виталий Кличко раздал грамоты чиновникам разных созывов в честь Дня местного самоуправления. Награду получил скандальный бывший вице-губернатор КГГА Владимир Слончак, который избил полицейских.

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Полный выпуск программы "Вєсті.UA" за 9 декабря: смотрите видео