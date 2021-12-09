Про інші курйозні події, які відбулись в Україні станом на 9 грудня – читайте далі.
До теми Земля в Криму, величезний маєток, Maybach: Медведчук став рекордсменом через брехню у декларації
Підлітки-депутати
Деякі нардепи зареєстрували законопроєкт про "розширення права участі в політичному житті". Вони пропонують дозволити участь у політиці українцям із 16 років. Проте дозвіл на це мають дати батьки.
Грамота за бійку з поліцією
Віталій Кличко роздав грамоти чиновникам різних скликань на честь Дня місцевого самоврядування. Відзнаку отримав скандальний колишній віцеочільник КМДА Володимир Слончак, який побив поліціянтів.
Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 9 грудня: дивіться відео