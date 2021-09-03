Вести.UA: Мельник заинтересовал СМИ квартирой в Одессе
Источник:"Вести.UA" на 24 канале
Журналисты "Схем" выяснили, что новый глава Бюро экономической безопасности приобрел квартиру в элитном районе Одессы вдвое дешевле рыночной стоимости. Вадим Мельник указал в декларации, что в 2020 году купил жилье за 1 миллион 130 тысяч гривен.
О других курьезных событиях, которые произошли в Украине за 3 сентября – узнайте в программе.
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Полный выпуск программы "Вести.UA" за 3 сентября: видео