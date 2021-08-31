Вести.UA: Нардепу Трухину удалось "исчезнуть" после ДТП
Источник:"Вести.UA" на 24 канале
Нардеп от "Слуги народа" Александр Трухин в нетрезвом состоянии совершил ДТП. Однако ему удалось не только исчезнуть самому, но и избавиться от всех упоминаний об аварии в СМИ.
О других курьезных событиях, которые произошли в Украине за 31 августа, – узнавайте в программе.
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