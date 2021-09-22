Вести.UA: Николаю Тищенко нашли новую работу

Николай Тищенко будет курировать важную отрасль на парламентском уровне. Нардеп возглавил новое межфракционное депутатское объединение "Энергоэффективная Украина".

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Интересно Вести.UA: Кива попал в очередной скандал изз-за российских выборов

Черная кошка в Верховной Раде

Между фракцией "Слуга народа" и спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым пробежала черная кошка. Причиной стал антиолигархический законопроект. В политсиле уже даже могут рассматривать новых кандидатур на должность главы парламента, ведь выбирать во фракции есть из кого.

ОПЗЖ официально поздравила "единороссов"

Верховная Рада признала незаконными выборы в Госдуму России. Однако нардеп от ОПЗЖ Илья Кива ничего странного не заметил и поздравил единороссов с безусловной победой. В политсиле считают, что "Единая Россия" служит интересам граждан.

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