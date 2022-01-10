Вести.UA: Олег Ляшко "поразил" знанием английского языка

Олег Ляшко, пытаясь показать свой уровень владения английским, попал в курьезную ситуацию во время интервью. Вместо Нового года экс-нардеп поздравил украинцев с днем рождения.

Другие курьезные события, которые произошли в Украине по состоянию на 10 января – узнавайте в программе.

Обратите внимание "Слуга" Тищенко опять опозорился: перепутал Рождество с Пасхой

Шевченко и "опыт Лукашенко"

Украинский нардеп Евгений Шевченко, который отмечался скандалами из-за своего восхищения самопровозглашенным президентом Беларуси, взялся комментировать ситуацию в охваченном протестами Казахстане. Он сказал, мол, планам казахов помешал "опыт Александра Лукашенко".

Притула зарегистрирует партию

Регистрация партии Сергея Притулы может состояться уже в 2022 году. Политик заявил, что сейчас проходит развитие партийной структуры.

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Тищенко "отпраздновал" Пасху

Нардеп Николай Тищенко опозорился из-за поздравления с Рождеством. "Слуга народа" опубликовал колядку, однако в конце текста написал "Христос Воскрес", то есть перепутал Рождество с Пасхой.

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