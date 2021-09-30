Вести.UA: ОПЗЖ установила новый рекорд

"Оппозиционная платформа – За жизнь" устроила митинг с купленной массовкой. Однако на этот раз в СМИ заявили – ОПЗЖ установила новый рекорд, ведь ранее на протесты не собирали иностранцев, которые не говорили ни на украинском, ни на русском.

О других курьезных событиях, которые произошли в Украине по состоянию на 30 сентября – узнайте в программе.

Актуально "Мы продажные твари": ОПЗЖ привела на митинг под Раду иностранцев – курьезное видео

Арахамия выступил против Разумкова

Давид Арахамия запросил подписные листы для снятия Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады. До этого спикер парламента рассказывал, что его вероятную отставку обсуждают уже примерно 1,5 года.

Космический приоритет Зеленского

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский заявил, что космическая тема – это приоритет для Владимира Зеленского. По его словам, президент ставит задачу, чтобы в 2022 запустили спутники.

Вовка оштрафовали

Скандального судью Окружного админсуда Киева Павла Вовка оштрафовали на 4 540 гривен. Это произошло из-за постоянного игнорирования судебных заседаний.

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Полный выпуск программы "Вести.UA" за 30 сентября: смотрите видео