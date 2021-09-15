Вести.UA: Поплавский раздает дипломы тиктокеров

Поющий ректор Михаил Поплавский открыл в своем университете факультет тиктока. Обучение должно быть бесплатным для всех студентов университета культуры. Поплавский заверил, что подобный факультет является первым в Украине и мире.

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