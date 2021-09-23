Вести.UA: После 17 лет Петр возвращается к Юле

Журналисты сфотографировали Петра Порошенко и Юлию Тимошенко в Верховной Раде, когда те общались. Однако ранее политики ссорились и критиковали друг друга.

О других курьезных событиях, которые произошли в Украине по состоянию на 23 сентября – смотрите в программе.

Обратите внимание Вести.UA Николаю Тищенко нашли новую работу

Закон об олигархах

В Верховной Раде 23 сентября приняли законопроект о статусе олигарха. Перед тем он получил 1200 правок. Голосование сопровождалось традиционными толкотней и блокированием трибуны. Однако "за" проголосовали 279 народных избранников.

Кива и оружие

Депутат "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива хвастается оружием. Он посоветовал политикам ездить в бронированных автомобилях и носить оружие с собой, чтобы не стать легкой добычей.

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Смотрите выпуск программы "Вести.UA" за 23 сентября: видео