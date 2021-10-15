О других событиях, которые произошли в Украине по состоянию на 15 октября – узнайте в программе.

Обратите внимание Аваков заявил, что Украине нужны военные планы освобождения Крыма и Донбасса

ГБР не замечает Трухина

Государственное бюро расследований по делу об аварии с участием депутата от "Слуги народа" Александра Трухина допросило уже более 10 свидетелей. Впрочем, в ведомстве до сих пор не пригласили на допрос самого нардепа. К тому же у следствия до сих пор нет видео момента ДТП.

Гордон замахнулся на звание Нострадамуса

Дмитрий Гордон в эфире одного из украинских телеканалов высказал неожиданный прогноз. По его словам, Евросоюз скоро распадется. Именно поэтому Украине не нужно туда вступать.

Кива постоянно напоминает о симпатии к Путину

Нардеп от ОПЗЖ Илья Кива 7 октября поздравил Владимира Путина с днем рождения. После этого одиозный политик заявил, что в 2022 году это же самое сделают и все депутаты Верховной Рады.

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