Про інші події, які сталися в Україні станом на 15 жовтня – дізнайтеся в програмі.

Зверніть увагу Аваков заявив, що Україні потрібні військові плани звільнення Криму й Донбасу

ДБР не помічає Трухіна

Державне бюро розслідувань у справі про аварію за участю депутат від "Слуги народу" Олександра Трухіна допитало вже понад 10 свідків. Втім у відомстві досі не запросили на допит самого нардепа. До того ж у слідства досі немає відео моменту ДТП.

Гордон замахнувся на звання Нострадамуса

Дмитро Гордон в ефірі одного з українських телеканалів висловив неочікуваний прогноз. За його словами, Євросоюз скоро розпадеться. Саме тому Україні не потрібно туди вступати.

Кива постійно нагадує про симпатію до Путіна

Нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива 7 жовтня привітав Володимира Путіна з днем народження. Після цього одіозний політик заявив, що у 2022 році це ж саме зроблять і всі депутати Верховної Ради.

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