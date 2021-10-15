Про інші події, які сталися в Україні станом на 15 жовтня – дізнайтеся в програмі.
Зверніть увагу Аваков заявив, що Україні потрібні військові плани звільнення Криму й Донбасу
ДБР не помічає Трухіна
Державне бюро розслідувань у справі про аварію за участю депутат від "Слуги народу" Олександра Трухіна допитало вже понад 10 свідків. Втім у відомстві досі не запросили на допит самого нардепа. До того ж у слідства досі немає відео моменту ДТП.
Гордон замахнувся на звання Нострадамуса
Дмитро Гордон в ефірі одного з українських телеканалів висловив неочікуваний прогноз. За його словами, Євросоюз скоро розпадеться. Саме тому Україні не потрібно туди вступати.
Кива постійно нагадує про симпатію до Путіна
Нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива 7 жовтня привітав Володимира Путіна з днем народження. Після цього одіозний політик заявив, що у 2022 році це ж саме зроблять і всі депутати Верховної Ради.