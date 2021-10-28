Вести.UA: Путин решил хоть попытаться спасти своего кума Медведчука
Источник:"Вести.UA" на 24 канале
На заседании Трехсторонней контактной группы российская сторона требовала вернуть к процессу переговоров Виктора Медведчука. Представители страны-агрессора назвали кума Владимир Путина "профессиональным и способным договариваться".
О других курьезных событиях, которые произошли в Украине по состоянию на 28 октября – в программе.
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Тимошенко купила яблоки на трассе
Юлия Тимошенко решила приобрести яблоки у бабушек прямо на трассе. Впоследствии политик в своем инстаграме поделилась фото и написала, что заплатила за целую корзину фруктов 50 гривен. Она добавила, что яблоки оказались свежими и сладкими.
Повалий рассказала о концерте в России
Таисия Повалий пожаловалась на травлю в Украине. Таким образом она пыталась объяснить, почему во время войны на Востоке регулярно выступала за рубежом. В то же время артистка заявила, что она якобы все время жила в Украине и никуда не выезжала после событий 2014 года.Больше выпусков программы " Вести.UA" можно посмотреть по ссылке.
Полный выпуск программы "Вести.UA" за 28 октября: смотрите видео