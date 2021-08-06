Вести.UA: В России резко отреагировали на заявление Зеленского о цивилизации

По словам Владимира Зеленского, без Украины на территории России цивилизации не будет. На это заявление президента уже ответили министр обороны России Сергей Шойгу и заместитель председателя Думы Петр Толстой.

Подробнее о других курьезных событиях, которые произошли в Украине за пятницу, 6 августа – узнайте в программе.

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Ляшко купил деревообрабатывающую компанию

Сначала Олег Ляшко лоббировал вывоз украинской древесины, а потом начал покупать компании, которые их обрабатывают. Однако как заявил экс-политик, никакого конфликта интересов в его действиях нет. Компанию "Синегри" он якобы приобрел в 2021 году, а запрет на вывоз необработанного леса его фракция добилась еще в 2015 году.

СБУ против группировки Кивы

Служба безопасности Украины сразу в 3 городах провела спецоперацию. Правоохранители провели обыски в домах и офисах членов преступной группировки, которая "прикрывает" Илья Кива. У них изъяли наркотики и оборудование для выращивания каннабиса.

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Полный выпуск программы "Вести.UA" на 24 канале за 6 августа: смотрите видео