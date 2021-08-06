Детальніше про інші курйозні події, які відбулись в Україні за п'ятницю, 6 серпня – дізнайтесь у програмі.

Цікаво Вєсті.UA: Міністр Шкарлет похвалився зарплатами вчителів

Ляшко купив деревообробну компанію

Спочатку Олег Ляшко лобіював вивезення української деревини, а потім почав купувати компанії, які їх обробляють. Однак як заявив експолітик, жодного конфлікту інтересів у його діях немає. Компанію "Сінегрі" він начебто придбав у 2021 році, а заборону на вивезення необробленого лісу його фракція добилась ще у 2015 році.

СБУ проти угруповання Киви

Служба безпеки України відразу в 3 українських містах провела спецоперацію. Правоохоронці провели обшуки у домівках і офісах членів злочинного угрупування, яке "прикриває" Ілля Кива. У них вилучили наркотики та обладнання для вирощування канабісу.

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