Вести.UA Россия запустила новую провокацию в центре Киева

Антивакцинаторы устроили акцию в Киеве, хотя их лидер сидит за решеткой. Они убеждены, что Остапа Стахива задержали безосновательно. В то же время СБУ уверена, что главный "антиваксер" руководил антиукраинской сетью по указанию Кремля.

О других курьезных событиях, которые произошли в Украине по состоянию на 23 ноября – узнайте в программе.

К теме В Киеве антивакцинаторы устроили митинг: центр перекрыт, полиция усилила безопасность

Тищенко может возглавить КГГА

"Слуги народа" решили назначить главу КГГА с Банковой, а потенциальным кандидатом от президентской партии может стать Николай Тищенко. Одиозного мэра Киев может получить при условии, что в Верховной Раде проголосуют за закон о столице.

Аваков пытается вернуться в политику

Экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков выложил фотографию с Комаровским, Гройсманом, Шустером и Гордон в соцсети. Этот инфоповод обсуждали почти все. В то же время стало известно, что одиозный экс-глава МВД пытается вернуться в политику под оппозиционными лозунгами к действующему президенту.

Гордон переобулся на ходу

Дмитрий Гордон в свое время поддерживал главу государства Владимира Зеленского. Сейчас же популярный блогер присоединился к оппозиционному шашлыку с Аваковым и его новоиспеченными "рыцарями". Не исключено, что журналист собирается в парламент нового созыва.

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