Про інші курйозні події, які відбулись в Україні станом на 23 листопада – дізнайтесь у програмі.

До теми У Києві антивакцинатори влаштували мітинг: центр перекрито, поліція посилила безпеку

Тищенко може очолити КМДА

"Слуги народу" вирішили призначати голову КМДА з Банкової, а потенційним кандидатом від президентської партії може стати Микола Тищенко. Одіозного мера Київ може отримати за умови, що у Верховній Раді проголосують за закон про столицю.

Аваков намагається повернутися у політику

Ексміністр внутрішніх справ України Арсен Аваков виклав фотографію з Комаровським, Гройсманом, Шустером і Гордон у соцмережі. Цей інфопривід обговорювали майже усі. Водночас стало відомо, що одіозний ексглава МВС намагається повернутися в політику під опозиційними гаслами до чинного президента.

Гордон перевзувся на ходу

Дмитро Гордон свого часу підтримував главу держави Володимира Зеленського. Зараз же популярний блогер приєднався до опозиційного шашлика з Аваковим та його новоспеченими "лицарями". Не виключено, що журналіст збирається до парламенту нового скликання.

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