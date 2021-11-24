Про інші курйозні події, які відбулись в Україні станом на 23 листопада – дізнайтесь у програмі.
До теми У Києві антивакцинатори влаштували мітинг: центр перекрито, поліція посилила безпеку
Тищенко може очолити КМДА
"Слуги народу" вирішили призначати голову КМДА з Банкової, а потенційним кандидатом від президентської партії може стати Микола Тищенко. Одіозного мера Київ може отримати за умови, що у Верховній Раді проголосують за закон про столицю.
Аваков намагається повернутися у політику
Ексміністр внутрішніх справ України Арсен Аваков виклав фотографію з Комаровським, Гройсманом, Шустером і Гордон у соцмережі. Цей інфопривід обговорювали майже усі. Водночас стало відомо, що одіозний ексглава МВС намагається повернутися в політику під опозиційними гаслами до чинного президента.
Гордон перевзувся на ходу
Дмитро Гордон свого часу підтримував главу держави Володимира Зеленського. Зараз же популярний блогер приєднався до опозиційного шашлика з Аваковим та його новоспеченими "лицарями". Не виключено, що журналіст збирається до парламенту нового скликання.
Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 24 листопада: дивіться відео