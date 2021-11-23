Об'єднує всіх присутніх на фото не тільки той факт, що вони цими вихідними разом сфотографувались у Литві на форумі. Це армія, яка останнім часом жорстко критикує Зеленського на каналах Ахметова.

До теми "Лицарі Ахметова": у соцмережах глузують з фото Авакова на чолі "нової політсили"

Хоча до того, як олігарх почав активний процес підготовки до виборів, більшість з них виступала з підтримкою чинного президента.

Хто зібрався на фото

Давайте подивимось усіх. Арсен Аваков швидко перевзувся під час останніх президентських виборів. Він забув про Петра Порошенка і активно став підтримувати Володимира Зеленського.



Аваков змінив позицію під час президентських виборів / Фото Getty images

Натомість останній не так давно розпрощався з токсичним міністром внутрішніх справ. Нещодавно той повернувся у публічний простір. Тепер вже з гострою критикою президента Зеленського і оголосив про повернення у велику політику.

Також, нещодавно Савік Шустер розкритикував Зеленського через провал спецоперації "вагнерівців". Він назвав це "початком кінця" для чинної української влади.



Критики Зеленського об'єднались / Фото 24 каналу

Справжніми "Брутами" стали Комаровський та Гордон. Вони активно відстоювали позицію чинного президента до останнього. Гордон і Шустер, до речі, ще рік тому на святкуванні дня журналіста їли шашлик і обіймались з президентом.

Але бізнесмен та лікар також нещодавно почали гостро критикувати Зеленського і визнали себе "лохами" за те, що голосували за нього.

Ну і на фото є Гройсман, який будує свою партію виключно на критиці нинішньої влади. Ось яка компашка зібралась на фото. В мережі жартують, що не вистачає лише самого Ріната Ахметова, але користувачі мережі припускають, що він фотографував.

Новий випуск "Такі справи" на 24 каналі: дивіться відео

Кремль чекає на дестабілізацію всередині країни

Зараз абстрагуємось від політичних сил для того, аби дати цій ситуації оцінку. 90-тисячна армія ворога чекає під нашими стінами моменту дестабілізації всередині країни, для того, аби напасти.

Читайте також Фотографував, мабуть, Ахметов, – "слуга" про нове фото Авакова з Гройсманом і Комаровським

В цей момент заможний бізнесмен збирає не ідеологічних супротивників чинному президентові, а проєкти, які виключно за гроші критикують владу для того, аби у майбутньому принести своєму олігархові вплив.