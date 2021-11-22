Таку думку нардеп Єгор Чернєв озвучив в ефірі авторської програми Катерини Соляр "Перехресний допит" на 24 каналі у відповідь на запитання про Євгена Комаровського, Дмитра Гордона, Володимира Гройсмана та Савіка Шустера, які зображені на світлині з Арсеном Аваковим.

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"А фотографував це, мабуть, Рінат Леонідович Ахметов?", – жартома прокоментував Чернєв запитання ведучого про фотографію, яку виклав Аваков.

Подивимось на їхні рейтинги, – Чернєв

Народний депутат зазначив, що згадані представники українського політикуму не вперше змінюють союзників. Зокрема Аваков співпрацював із кількома попередніми урядами, а Гройсман був у команді 5 президента Петра Порошенка.

"Коли кон'юнктура змінилася, вони прийшли до президента Володимира Зеленського. Зараз вони відчувають відтік рейтингів, тому почали змінювати союзників і йти з іншими – олігархами або власною командою", – пояснив Чернєв.

Зверніть увагу! Арсен Аваков перебував на посаді глави МВС понад 7 років, а 13 липня 2021 року вирішив подати у відставку. Він пережив правління Віктора Ющенка, Віктора Януковича та Петра Порошенка. Зараз же, після 3 місяців відпустки, він активно намагається повернутися в політику.

За словами "слуги народу", довіряти людям, які так часто змінюють свої політичні й ідеологічні погляди під час зміни ситуації, не варто. Це також не робить їх конкурентами для провладної партії.

Подивимося на їхні рейтинги в найближчому майбутньому,

– зауважив Чернєв.

Що чекає Разумкова

Народний обранець підкреслив, що за кілька місяців ситуація може знову змінитися. Мовляв, той самий Дмитро Разумков може втратити рейтинг, який заробив на посаді спікера Верховної Ради.

Він переконаний, що діяльність Разумкова може стати незрозумілою для електорату – людей, на яких він спирається. Оскільки політик намагався бути добрим для всіх – показував себе проукраїнським і водночас загравав з жителями Півдня та Сходу замість того, щоб визначитися з напрямком.

Довідка. Політики зі світлини Арсена Авакова сфотографувалися у Литві, на острові Тракай. Відомо, що Савік Шустер відвідав форум "Майбутнє демократії", який там відбувався 19 та 20 листопада.

Новини політики в Україні: коротко

Раніше ексміністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що не вірить у другий термін Володимира Зеленського. Він вважає, що чинний український президент не готовий.

Водночас за даними соціологічної групи "Рейтинг", 6 президент впевнено лідирує серед вподобань українців. У трійку лідерів також входить Петро Порошенко і Юлія Тимошенко.

Глава Верховної Ради Руслан Стефанчук розповів, що питання другого президентського терміну є складним для Зеленського. Його рішення залежатиме від виконання передвиборчої програми.



Провали Арсена Авакова на посаді міністра / Інфографіка 24 каналу