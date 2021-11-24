Арсен Аваков дає одне інтерв'ю за іншим, де розповідає про кухню української політики та повідомляє про свої плани повернутися до неї. Однак розмови Авакова дуже нагадують теплу ванну, де йому не ставлять незручних запитань – чи то в ефірі на телеканалах олігархів, чи то для інтернет-видань.

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До того ж Аваков часто згадує і моє прізвище. Зокрема, в контексті того, що ми з Віталієм Шабуніним були проти його присутності в команді Зеленського.

Про що не питають в Авакова

Так, я повністю погоджуюсь із Зеленським: призначивши Авакова в серпні 2019 року, він допустив одну з політичних помилок, яку доведеться ще не один рік переживати. За Аваковим тягнеться величезний шлейф, але чомусь ці резонансні теми не лунають в компліментарних інтерв'ю з ним.

Хочу трохи освіжити пам'ять як глядачам, так і журналістам, які забувають запитати в Авакова про його дії та бездіяльність на посаді міністра внутрішніх справ, яку він займав 7,5 років. Це є абсолютним рекордом за всю історію України.

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Вигадав версію вбивства

Згадайте про Андрія Антоненка, Юлію Кузьменко та Яну Дугарь. Саме цих трьох людей Аваков назвав убивцями Павла Шеремета на спеціальній пресконференції у 2019 році.

Новина про розкриття злочину стала однією з топподій всього року. Аваков, щоб додати ваги своїм словам, втягнув у цю історію президента Зеленського та генпрокурора Рябошапку, які своєю присутністю на брифінгу мали додавати ваги словам міністра.

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На той момент репутація Авакова була нижче плінтуса, і повірити в цю версію суспільство могло лише тому, що поряд з Аваковим стояли президент з найвищим рейтингом в історії та молодий прокурор Рябошапка. Якби не вони, довіри б до версії було значно менше.

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Аваков уникнув суду

Тепер ця версія тріщить по швах. Антоненко і Кузьменко провели місяці та роки за ґратами без вироку. Мало хто питає Авакова про те, як він вчинить, якщо суд визнає їх невинними.

Людям зламали життя, кар'єру, знеславили перед усім світом, а Аваков каже, що нічого страшного, суд розставить по місцях. Проте в історії, яка стосується самого Авакова, до суду ніколи не дійшло.

Мовиться про справу "рюкзаків Авакова". Ту, де син міністра в кабінеті заступника міністра Сергія Чеботаря домовляється про купівлю за кошти бюджету без конкуренції неякісних рюкзаків.



Сергій Чеботар був заступником Арсена Авакова / Фото "Бабеля"

І це під час активної фази війни на сході України. Цю справу Аваков зруйнував руками тодішнього прокурора САП Холодницького, який був на гачку у влади. І жодного суду не відбулося над цим сімейством.

Ще одна справа, до якої причетний Аваков

Так само не було суду по справі Чеботаря і продажу піску. Ба більше, на посаду заступника до Авакова до Міністерства внутрішніх справ призначили Олексія Тахтая, який фігурував у цій справі та в записах із кабінету Чеботаря.

Люди на відео розмовляли про те, як вигідно продати пісок, який, ймовірно, вилучили як нелегально видобутий і зберігався на державному підприємстві. Під час розмови заступник міністра Сергій Чеботар згадує, що "міністр Аваков у курсі справи й хвилюється, що пісок не продали, а гривня падає".

Офіційно визнали, що ці відео з кабінету Чеботаря справжнє і його зробило Головне управління боротьби з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки України.

Хто вийшов сухим з води

Однак в часи Петра Порошенка Чеботар і Тахтай, як заступники Авакова, вийшли сухими з води, і в рамках цієї справи знищили оригінали записи, які стосувалися "рюкзаків Авакова".

Так само під час передачі до підпорядкування Авакова намагалися знищити речові докази у справі аграрного олігарха Олега Бахматюка. Тоді слідство вело НАБУ, але справу-клон відкрили в МВС.

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Тільки після зміни влади в Україні цю справу передали лише у підслідність НАБУ та висунули підозру Бахматюку за грабунок банку, після чого він втік з України.

Про що встигли забули

Так само всі забули про те, що саме Аваков привів в українську політику Іллю Киву, видав йому зброю і тримав своїм радником. Саме Аваков привів у депутати Євгена Дейдея, за яким тягнеться кримінальний шлейф.

Саме Аваков "кришував" залізницю через свого "смотрящего" Вілена Шатворяна, який є його соратником на ниві вірменських громад. Саме Аваков блокував накладення санкцій на канал НАШ.

Саме соратник (і в минулому водій Авакова) Ігор Котвицький вивів з Україну на Панаму 40 мільйонів доларів. Саме Аваков не голосував за санкції на свого товариша російсько-українського олігарха Павла Фукса. Він не голосував за санкції на олігарха Дмитра Фірташа

Люди Авакова проникають до влади

Усі ці теми раптом зникли з розмов з Аваковим і про Авакова. Такими темпами українці скоро забудуть, що був такий міністр з такими зашкварами, а є такий мудрий політик, який спробує вже зараз змоделювати собі майбутнє після закінчення правління Зеленського.



Крищенка вважають Людиною Авакова / Фото Нацполіції

Він присутній в ефірах у Ріната Ахметова, а його соратник Андрій Крищенко став новим заступником мера Києва Віталія Кличка. За Крищенка на чолі поліції Києва мала місце одна цікава схема.

Яка команда може з'явитися на виборах

Біля міста "звели" 8 об'єктів на березі Дніпра: причали та греблі. Це стало можливим завдяки листу підопічної Крищенка, яка дала "на збереження" об'єкти приватній особі. Журналісти-розслідувачі "Схем" повідомили, що це майно почали перепродувати. У результаті у міста забрали, наприклад, причал Оболонської набережної, причал Рибальського острова та Оболонський острів.

Призначення Крищенка до команди Кличка є спробою побудови альянсу на наступні вибори: Кличко – Аваков – Разумков. Вони можуть вийти на олігархічний фандрейзинг із пакетною пропозицією.

Ми маємо про це пам'ятати, коли нас вкотре спробують ошукати.