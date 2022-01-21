Вести.UA: российский пропагандист будет координировать связь с Украиной

Пропагандист Евгений Попов, который является мужем Ольги Скабеевой, теперь будет координировать группу по связям Государственной Думы с Верховной Радой Украины. Такая новость смутила сеть.

О других курьезных событиях, которые произошли в Украине по состоянию на 21 января – узнавайте в программе.

Предыдущий выпуск Вести.UA: Гордон удивил "опасной" правдой

Санкции против ОПЗЖоперов

США наложили санкции на 4 граждан Украины. Среди них – 2 народных депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь". Причиной такого решения стало "содействие России в дестабилизации Украины".

Лукашенко грезит

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко вновь сделал нелепое заявление. Он непонятно откуда "узнал информацию", что на улицах Киева есть "молодчики с фашистской свастикой".

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Полный выпуск программы "Вести.UA" за 21 января: смотрите видео