Вести.UA: Свинка-копилка Кремля обратилась к Зеленскому

Глава Чечни написал Владимиру Зеленскому. Рамзан Кадыров подсказал ему, как избежать войны. Однако он является лишь "ртом", который работает за монетизацию Кремля как свинка-копилка.

О других курьезных событиях, которые произошли в Украине по состоянию на 14 февраля – узнавайте в программе.

К теме Кадырову настучали по ушам в Кремле

ОПЗЖоперы на "ненавистном" Западе

Олигархи начали покидать Украину чартерными рейсами. Интересно, что к ним присоединились и депутаты от "Оппозиционной платформы – За жизнь", которые все равно едут на "полусгнивший Запад", несмотря на дружбу с Россией.

Помощь Мороза для Беларуси

Экс-спикер Верховной Рады Александр Мороз приехал к самопровозглашенному президенту Беларуси для "утех" с восхваления режима. Также Мороз, вероятно, будет помогать замораживать грунт на поле, чтобы российские танки проехали.

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Полный выпуск программы "Вести.UA" за 14 февраля: смотрите видео