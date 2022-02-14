Про інші курйозні події, які відбулись в Україні станом на 14 лютого – дізнавайтесь у програмі.

До теми Кадирову надавали по вухах у Кремлі

ОПЗЖопери на "ненависному" Заході

Олігархи почали залишати Україну чартерними рейсами. Цікаво, що до них приєднались і депутати від "Опозиційної платформи – За життя", які все одно їдуть на "напівзігнилий Захід", попри дружбу з Росією.

Допомога Мороза для Білорусі

Ексспікер Верховної Ради Олександр Мороз приїхав до самопроголошеного президента Білорусі для "втіх" із вихваляння режиму. Також Мороз, імовірно, допомагатиме "заморожувати" ґрунт на полі, щоб проїхали російські танки.

Більше випусків програми "Вєсті.UA" можна переглянути за посиланням.

Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 14 лютого: дивіться відео