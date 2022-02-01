Вести.UA: Террористы на Донбассе признали контроль от НЛО

Спикер боевиков псевдореспублик Донбасса признал контроль со стороны "других стран". Возможно, они будут просить военной помощи от инопланетян, как когда-то и заявляли.

О других курьезных событиях, которые произошли в Украине по состоянию на 1 февраля – узнавайте в программе.

Обратите внимание Боевики возобновили комендантский час в Луганске

"Освобождение от НАТО"

Одиозный Илья Кива в очередной раз распространил в своем телеграм-канале российскую пропаганду. Мол, Украину оккупировали силы НАТО, а никакой независимости не существовало, поэтому нужно "освобождение".

"Поддержка" бездомных от Марченко

Жена кума Владимира Путина выложила новый проморолик 2-го сезона фильма "Паломница". Оксана Марченко на этот раз появилась с гримом нищей, чтобы "поддержать" бездомных.

Притула под наркотиками

Украинофобка Снежана Егорова заявила, что Сергей Притула появился в Верховной Раде под наркотиками. Она выложила пародийное видео многолетней давности и заявила, что подобные "черты" принимают законы.

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Полный выпуск программы "Вести.UA" за 1 февраля: смотрите видео