Вести.UA: Террористы на Донбассе признали контроль от НЛО
Источник:"Вести.UA" на 24 канале
Спикер боевиков псевдореспублик Донбасса признал контроль со стороны "других стран". Возможно, они будут просить военной помощи от инопланетян, как когда-то и заявляли.
О других курьезных событиях, которые произошли в Украине по состоянию на 1 февраля – узнавайте в программе.
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"Освобождение от НАТО"
Одиозный Илья Кива в очередной раз распространил в своем телеграм-канале российскую пропаганду. Мол, Украину оккупировали силы НАТО, а никакой независимости не существовало, поэтому нужно "освобождение".
"Поддержка" бездомных от Марченко
Жена кума Владимира Путина выложила новый проморолик 2-го сезона фильма "Паломница". Оксана Марченко на этот раз появилась с гримом нищей, чтобы "поддержать" бездомных.
Притула под наркотиками
Украинофобка Снежана Егорова заявила, что Сергей Притула появился в Верховной Раде под наркотиками. Она выложила пародийное видео многолетней давности и заявила, что подобные "черты" принимают законы.Больше выпусков программы "Вести.UA" можно просмотреть по ссылке.
Полный выпуск программы "Вести.UA" за 1 февраля: смотрите видео