Вести.UA: Украина нанесет новый удар по войскам Кремля

Россия решила "отомстить" Турции после того, как Украина нанесла удар беспилотником Bayraktar. Кремль прекратил импорт турецких мандаринов.

О других курьезных событиях, которые произошли в Украине по состоянию на 1 ноября – в программе.

Интересно Турецкие беспилотники Bayraktar планируют производить в Украине

Порошенко с ножом и грибами

Пятый президент Украины Петр Порошенко обнародовал фотографии, на которых с ножом в руке позирует возле ведер с опятами. Фотография сразу же распространилась по интернету и "породила" немало мемов.

Медвечук в африканских СМИ

Виктора Медвечука – кума Владимира Путина процитировало медиа в Африке. Однако медиа это сделало с призванием на российские СМИ.

Шарий "на родине"

Пророссийский блогер Анатолий Шарий приехал в Москву и опубликовал фотографию на фоне Кремля. В твитере он написал целое сообщение о любви к России.

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Полный выпуск программы "Вести.UA" за 1 ноября: смотрите видео