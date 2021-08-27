Вести.UA: Виталий Кличко выходит на геополитический уровень

Виталий Кличко отныне соприкасается не только с украинской политикой. Мэр Киева примет участие в агитационном мероприятии в поддержку кандидата в канцлеры Германии Армина Латеша.

О других курьезных событиях, которые произошли в Украине за 27 августа – узнайте в программе.

Интересно Вести.UA: Кремль решил присвоить себе украинскую историю

Укравтодор использует деньги "ковидного фонда"

Средства из "ковидного фонда" использовали для проекта "Большое строительство". Народный депутат Елена Шуляк объяснила это тем, что важная работа по обеспечению медицинского оборудования не была такой эффективной, как работа Укравтодора.

Добкин требует ввести русский язык в школах

Экс-регионал Михаил Добкин заявил, что дети в Украине обязаны учить российскую классику. Кроме того, он стремится вернуть изучение русского языка в школах "не как иностранного, а как родного".

Больше выпусков программы "Вести.UA" можно посмотреть по ссылке

Смотрите выпуск программы "Вести.UA" за 27 августа: видео