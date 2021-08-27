Про інші курйозні події, які відбулись в Україні за 27 серпня – дізнайтесь у програмі.

Цікаво Вєсті.UA: Кремль вирішив присвоїти собі українську історію

Укравтодор використовує гроші "ковідного фонду"

Кошти із "ковідного фонду" використовували для проєкту "Велике будівництво". Народна депутатка Олена Шуляк пояснила це тим, що важлива робота щодо забезпечення медичного обладнання не була такою ефективною, як робота Укравтодору.

Добкін вимагає ввести російську мову в школах

Ексрегіонал Михайло Добкін заявив, що діти в Україні зобов'язані вчити російську класику. Крім того, він прагне повернути вивчення російської мови у школах "не як іноземної, а як рідної".

Більше випусків програми "Вєсті.UA" можна переглянути за посиланням.

Дивіться випуск програми "Вєсті.UA" за 27 серпня: відео