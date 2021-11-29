Вести.UA: Зеленский показал "переворотный фокус" с Ахметовым
Источник:24 канал
Владимир Зеленский заявил о вероятной причастности Рината Ахметова к якобы государственному перевороту. В то же время Олег Ляшко заговорил о том, что в Украине введут военное положение.
О других курьезных событиях, которые произошли в Украине по состоянию на 29 ноября – читайте далее.
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Зашквары "слуг народа"
Новая глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк заявила, что политсила хочет создать дисциплинарную комиссию. Она будет выяснять "зашкварные" ситуации с депутатами.
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Любитель Лукашенко
Евгений Шевченко, прославившийся любовью к Александру Лукашенко, заявил о работе над фильмом. Он работает над музыкой с композитором Николо Петрашем. К слову, фильм будет о жизни в Беларуси.Больше выпусков программы "Вести.UA" можно посмотреть по ссылке.
Полный выпуск программы "Вести.UA" за 29 ноября: смотрите видео