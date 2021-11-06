О других курьезных событиях, которые произошли в Украине в течение недели – в программе.
К теме Come back Авакова: экс-глава МВД возвращается в политику с тремя "бывшими"
ОПЗЖ могут переехать в Африку
"Оппозиционная платформа – За жизнь" на своем сайте ссылается на ведущие африканские СМИ. Не секрет, что платформе Виктора Медведчука в последнее время не очень хорошо живется. Возможно, в ОПЗЖ задумали переезд в Африку.
Новая команда Разумкова
Дмитрий Разумков заявил, что будет собирать новую команду под названием "разумная политика". По слухам, к политсиле могут присоединиться Евгений Комаровский и Дмитрий Гордон.
Митинг антивакцинаторов в Киеве
В Киеве противники вакцинации вышли на митинг в Киеве, но доехали не все. Франковских антивакцинаторов не пустили в столицу из-за отсутствия сертификатов.
К теме Шабаш городских сумасшедших, – Фурса о митинге антивакцинаторов под Верховной Радой
Шуфрич – владелец каналов
Ранее нардеп от ОПЗЖ Нестор Шуфрич стал совладельцем телеканала "Первый независимый". А недавно он прикупил еще одну медиаплощадку – ООО "Телепростір" (телеканал UkrLive).
Итоговый выпуск "Вести.UA. Жир" за 6 ноября: смотрите видео