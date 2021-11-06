Про інші курйозні події, які відбулись в Україні упродовж тижня – у програмі.

До теми Come back Авакова: ексглава МВС повертається в політику з трьома "колишніми"

ОПЗЖ можуть переїхати в Африку

"Опозиційна платформа – За життя" на своєму сайті посилається на провідні африканські ЗМІ. Не секрет, що платформі Віктора Медведчука останнім часом не дуже добре живеться. Можливо, в ОПЗЖ задумали переїзд в Африку.

Нова команда Разумкова

Дмитро Разумков заявив, що збиратиме нову команду під назвою "Розумна політика". За чутками, до політсили можуть долучитися Євген Комаровський та Дмитро Гордон.

Мітинг антивакцинаторів у Києві

В Києві противники вакцинації вийшли на мітинг у Києві, але доїхали не всі. Франківських антивакцинаторів не пустили у столицю через відсутність сертифікатів.

До теми Шабаш міських божевільних, – Фурса про мітинг антивакцинаторів під Верховною Радою

Шуфрич – власник каналів

Раніше нардеп від ОПЗЖ Нестор Шуфрич став співвласником телеканалу "Перший незалежний". А нещодавно він прикупив ще один медіамайданчик – ТОВ "Телепростір" (телеканал UkrLive).

Більше випусків програми "Вєсті.UA" можна переглянути за посиланням.

Підсумковий випуск "Вєсті.UA. Жир" за 6 листопада: дивіться відео